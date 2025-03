Un accord concernant le tronc commun dans nos écoles sera-t-il bientôt trouvé? Une rencontre majeure a lieu aujourd'hui

La ministre de l’Éducation rencontre ce mardi les syndicats et les pouvoirs organisateurs pour discuter de l’allongement du tronc commun jusqu’à la 3e secondaire. Une réforme qui divise.

Quels sont les objectifs de cette réforme ?

L’ambition est de renforcer la qualité de l’enseignement et de réduire les inégalités entre les élèves. Il s’agit aussi d’adapter l’apprentissage aux besoins actuels :

Introduire plus tôt une deuxième langue

Mettre en place des activités de remédiation rapidement

Limiter le redoublement en consolidant les acquis

En retardant la spécialisation, le but est de donner à tous les élèves un socle de connaissances et de compétences plus solide avant d’orienter leur parcours.

Pourquoi ces discussions maintenant ?

Si la réforme était bien engagée, la ministre Valérie Glatigny a souhaité marquer une pause pour approfondir certains points.