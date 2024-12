Un camion en panne sur le ring de Bruxelles à hauteur de Tervuren: voici l'état des routes ce mercredi

07h30

Un camion en panne sur le ring intérieur de Bruxelles

En plus du camion en panne sur la Nationale 4 à hauteur de Natoye en direction de Bruxelles, on ajoute un autre camion en panne sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Tervuren vers le Carrefour Léonard ce qui augmente la durée des ralentissements : +25 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard.

Début des ralentissements sur l'E411Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et Léonard (+10 min), sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+10 min) et sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle (+15 min).

Attention : situation dangereuse sur l'E42 : un ballot de paille se trouve en bande du milieu à hauteur de Wanfercée-Baulet en direction de Mons.

En parlant de paille, cela nous permet de déjà vous prévenir d'une action de la Fédération des jeunes agriculteurs débutant ce soir à 22h jusque demain 22h avec des blocages prévus aux postes frontières comme à Hensies, Raeren ou encore Visé mais aussi à l'aéroport de Liège cette nuit.