Un camp de jeunes interrompu à Bouillon pour des raisons de "sécurité": que s'est-il passé?

Une cinquantaine de jeunes originaires de Lede se sont établis jeudi sur le site. Ils se sont massivement baignés dans un ruisseau bordant la Semois. À partir de samedi, les jeunes et leurs animateurs ont commencé à ressentir des douleurs à l'estomac. "Certains membres ne se sentaient pas bien et ne sont pas venus manger. Durant le repas, d'autres ont été pris de vomissements et, le soir-même, presque toute la troupe était malade", a relaté l'un des animateurs, Robbe Lammens. Ces derniers ont décidé de mettre un terme prématuré au camp lorsque les responsables ont également été touchés, car "nous ne pouvions plus assurer la sécurité des plus jeunes", a-t-il poursuivi.

Deux jeunes ont été transférés à l'hôpital et un médecin a prélevé des échantillons sanguins. "Le docteur pense que c'est dû à l'eau de la rivière", a ajouté Robbe Lammens. Ce dernier a écarté toute intoxication alimentaire. "Nous avons acheté du pain frais tous les jours, la viande était dans un congélateur et nous n'avons rien laissé traîner au soleil. Pour le reste, il s'agissait surtout d'aliments secs."