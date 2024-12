"Un chapitre par jour en attendant Noël": les livres de l'Avent, une tendance qui "explose"

Connaissez-vous le concept de "livre de l'Avent" ? C'est une nouvelle tendance à l’approche des fêtes de fin d’année. Le principe : un chapitre à lire par jour jusqu’au 24 décembre. Les chapitres sont scellés et doivent être ouverts au jour le jour. Un format qui existait déjà pour les histoires pour enfants depuis plusieurs années et qui commence à se répandre aussi dans la littérature pour jeunes (adultes). C’est le cas notamment avec deux romances de Noël à succès.

Cela a eu un succès fou

"L'année dernière, c'était déjà sorti. Mais cela a eu un succès fou, cela a fonctionné tout de suite. Là, on a un deuxième titre qui est sorti. Les ventes explosent et ça part très vite", explique Sophie Brasseur, libraire à la Librairie Molière à Charleroi. Pour se préparer, la Librairie Molière a donc commandé ces livres en nombre cette année : plus de 200 ouvrages ont été mis en rayons et chaque jour plusieurs sont vendus. C’est une tendance qu’on a notamment pu voir sur les réseaux sociaux, comme TikTok où des jeunes se filment en train de découvrir le nouveau chapitre. "C'est le changement qui séduit, le concept innovant".