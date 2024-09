Un chauffard... de 12 ans: un adolescent filmé par son père à 140 km/h sur une route limitée à 50

La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit un jeune garçon de 12 conduire la voiture de son père sur la route. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, l'adolescent roule à… 140 km/h.

La vidéo n'aurait jamais dû être rendue publique et pourtant. Sur ce film amateur dont il est question ici, on voit un garçon de 12 ans conduire l'Audi Quattro de son papa. Au volant du bolide de 600 chevaux, l'adolescent pousse le compteur de vitesse jusqu'à 140 km/h. Le tout, sous la pluie et sur une route limitée à… 50.

La scène s'est déroulée à Izegem (Flandre), le 27 avril dernier. Nos confrères de HLN ont contacté le papa qui explique: "Je sais que c'était mal, mais je vivais une période difficile. Mon fils adore conduire, il roule parfois sur mon parking privé. Il rêvait de conduire mon Audi un jour et j'ai cédé. C'est difficile de lui dire non".