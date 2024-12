Un détenu coûte en moyenne 55.000€ par an: "On fait des hautes écoles pour délinquants", dénoncent des avocats qui veulent revoir tout le système

Les prisons belges, loin de résoudre les problèmes de criminalité, exacerbent souvent les fractures sociales: c’est le constat des bâtonniers et bâtonnières du pays, qui, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Homme, visitent plusieurs établissements pénitentiaires afin de dresser un état des lieux inquiétant. Surpopulation, conditions de vie indignes, réinsertion compromise… Selon eux, le "tout à la prison" ne fonctionne pas. Et pour cause: 57 % des détenus récidivent, selon une étude du NICC publiée en 2015.

Les prisons se remplissent au rythme de leur construction, sans distinction entre détenus en attente de jugement et condamnés. Une réalité que regrettent les bâtonniers du pays. "On y entasse les détenus sans distinguer les longues peines des courtes peines, les personnes condamnées de celles qui sont en détention préventive et attendent, parfois très longtemps, d’être jugées", écrivent-ils dans un communiqué. Selon eux outre, la surpopulation carcérale ne fait que créer "des hautes écoles pour délinquants", les conditions de vie "indignes néfastes à la réinsertion" ne feraient qu'augmenter "les risques de récidives et d'insécurité dans nos rues". Ces conditions ne concerneraient pas que les détenus, mais également les agents pénitentiaires.