Un élu américain expulsé du Congrès plaide coupable de fraude financière

George Santos, ex-représentant républicain expulsé du Congrès américain pour avoir menti sur son CV et financé un train de vie luxueux avec de l'argent volé aux donateurs, a plaidé lundi coupable de fraude et d'usurpation d'identité, a annoncé la justice fédérale.

L'ex-élu new-yorkais encourt entre 2 et 22 ans de prison et le prononcé de la peine est prévu le 7 février.

"L'ancien membre du Congrès George Santos a comparu au tribunal juste derrière moi et a enfin dit la vérité sous serment et cette vérité est qu'il est un délinquant. Santos a plaidé coupable d'avoir commis de graves crimes et délits dont la fraude et l'usurpation d'identité", a tonné devant la presse le procureur fédéral pour l'est de New York, Breon Peace.

Un communiqué du ministère de la Justice précise que M. Santos, 36 ans, encourt "un minimum de deux ans de prison et un maximum de 22 années" et qu'il devra payer au total quelque 578.000 dollars d'amendes.