Un repas de Noël réunit 150 personnes sans-abri dans une église bruxelloise

"La logistique de ce repas débute déjà au mois de novembre. On commence alors à chercher des cadeaux pour nos invités, on recrute les bénévoles, on réfléchit au menu, etc.", a expliqué le secrétaire général de Sant'Egidio Europe, Jan De Volder.

Tout au long de l'année, le restaurant géré par la communauté ("Kamiano"), situé au 26 rue des Riches Claires, accueille les personnes sans chez-soi deux soirées par semaine pour leur offrir des repas chauds. "Nous connaissons donc bien les noms, les histoires ou encore les goûts des personnes présentes aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui permet de créer ce climat si familial", a-t-il ajouté.