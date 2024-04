"Une fois que vous êtes sous emprise, ça commence": le bouleversant témoignage d'une femme ayant connu des violences conjugales

Notre équipe a pu rencontrer une femme victime de ces violences. Pendant plusieurs dizaines d’années, elle a subi des violences physiques et psychologiques de la part de ses deux maris successifs. Aujourd'hui, elle témoigne d'une réalité qui, malheureusement, est encore trop souvent taboue.

C'est une triste réalité : les violences conjugales touchent des dizaines de milliers de femmes, des hommes aussi parfois. La majeure partie du temps, ce sont souvent des personnes entraînées par leur partenaire dans un engrenage destructeur ; et dont il est très difficile de s’extirper.

"Une fois que vous êtes sous emprise, alors là, ça commence, et ça ne s'arrête pas". Elle évoque notamment comment la violence, d'abord psychologique, est ensuite devenue plus physique. "Une claque, une bousculade, un coup. Et tout cela se passe sans que vous ne vous en rendiez compte. Tout est sournois avec ces hommes-là".

Elle raconte comment, grâce à un déclic, elle a trouvé la force de s'échapper de ce cauchemar. "Quand le déclic est là, vous ne savez plus l'arrêter. Vous dites 'Maintenant, c'est bon. C'est terminé, je ne veux plus être maltraitée' (...)".

Aujourd'hui, elle supplie les autres femmes de faire comme elle. "Le meilleur conseil que je donne ? Il faut partir".