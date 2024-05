Une personne sur trois est victime de harcèlement dans le supérieur: cela ne concerne pas que les étudiants

Une personne sur trois parmi les étudiants et les professeurs confie avoir déjà été victime de harcèlement moral dans l’enseignement supérieur, à l’université ou en Haute École.

On parle souvent du harcèlement dans le milieu scolaire, il touche aussi visiblement l'enseignement supérieur. Une enquête scientifique révèle aujourd'hui qu'une personne sur trois parmi les étudiants et les professeurs avoue avoir déjà été victime de harcèlement moral. Aucune enquête scientifique de cette ampleur n'avait encore été réalisée.



Une personne sur trois, victime de harcèlement moral à l'université ou en haute école, Un chiffre qui vous surprend beaucoup. "C'est perturbant de se dire que dans notre groupe aujourd'hui on est cinq, ça veut dire qu'il y en aura au moins un sur nous qui est victime de ça", réagit un étudiant.

"Le chiffre est assez choquant, on ne s'imagine pas que ça peut prendre une telle proportion", lance une étudiante.