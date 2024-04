Une saisie record: 2,5 tonnes de produits servant à faire de la drogue découvertes à l'aéroport de Liège

Plus de 2,5 tonnes de produits illégaux ont été saisies à l'aéroport de Liège le mois dernier. Il s'agit d'une capture de référence, car jamais une telle quantité de drogue n'avait été saisie dans cet aéroport. Ces produits servent à créer de la drogue de synthèse, comme des amphétamines et de l'ecstasy, qui est confectionnée dans les laboratoires clandestins.

Cette quantité de 2,5 tonnes a été confisquée lors de quatre saisies entre le 18 et le 24 mars. Le succès est dû à l'analyse de risques effectuée par les autorités. "On va sélectionner des dizaines de critères pour essayer de déterminer les colis et marchandises qu'il faut prioritairement contrôler et c'est ce qu'on a fait ici", détaille Florence Angelici, la porte-parole du SPF Finances. "On va aller le chercher presque sur le tarmac pour le mettre directement en sécurité. Nous avons également des scanners qui nous permettent de voir à travers des contenants les produits qu'ils contiennent sans mettre les agents des douanes en danger."