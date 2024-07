Unilever a entamé des négociations pour vendre ses activités de crèmes glacées

Unilever a entamé des premières discussions avec des entreprises susceptibles de vouloir racheter la division "crèmes glacées" du géant britannique des produits d'entretien et d'alimentation. Cette branche, qui comprend les marques Magnum et Ben & Jerry's, pourrait valoir jusqu'à 15 milliards de livres (plus de 17,8 milliards d'euros), rapporte vendredi l'agence de presse Bloomberg sur la base de sources proches du dossier.