Valérie Barthelemy 25e et Hanne De Vet 33e lors de l'ouverture de la saison à Napier

Valérie Barthelemy a pris la 25e place et Hanne De Vet la 33e lors de la manche d'ouverture de la Coupe du monde de triathlon, samedi à Napier en Nouvelle-Zélande. Disputée sur format sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km à pied), l'épreuve féminine a été remportée en 56:36, par l'Australienne Sophie Linn. Aucun Belge n'a disputé l'épreuve masculine.

Barthelemy, 12e à la sortie de l'eau, a fait partie d'un peloton à vélo qui n'a jamais réussi à faire la jonction avec 8 échappées. Hanne De Vet a quant à elle intégré un deuxième groupe plus loin dans la course. Parmi les 8 leaders, Linn s'est montrée la plus rapide à pied pour s'imposer devant deux Britanniques, Sophie Alden, à 9 secondes, et Olivia Mathias, à 10 secondes. Barthelemy, 12e en déposant son vélo, a perdu une dizaine de places sur la dernière discipline pour terminer en 58:58, à 2:23 de la gagnante. De Vet est 33e, à 3:44 (1h00:19).

L'épreuve masculine est revenue à l'Australien Callum McClusky, en 49:42. Il a devancé le vice-champion du monde néo-zélandais et compagnon de De Vet, Hayden Wilde (49:48), et l'Espagnol Alberto Gonzalez Garcia (49:50).