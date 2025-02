"On vient d'installer Facebook": pour réduire la fracture numérique, la Croix-Rouge de Couvin propose des formations aux habitants

En Belgique, 40 % des citoyens sont en situation de fracture numérique, un phénomène encore plus marqué dans les zones rurales où l’accès à l’information et à la formation est limité.

Chaque demande est unique, comme l’explique Muriel Somme, directrice de la maison Croix-Rouge des Eaux Vives : "Pour certains, c’est simplement trier les photos de leurs petits-enfants. Pour d’autres, c’est plus pointu, comme travailler sur un tableau Excel. Les demandes sont très variables".

Un manque de bénévoles inquiétant

Si la demande est bien présente, l’offre peine à suivre. La Croix-Rouge manque cruellement de bénévoles pour accompagner ces formations essentielles.

Muriel Somme lance un appel : "Il faut savoir qu’on n’a pas besoin d’avoir des connaissances très poussées. Avec un petit acquis, on peut faire profiter quelqu’un qui part de zéro. Plus on aura de bénévoles, plus on pourra aider de personnes".

En plus d’améliorer les compétences numériques des bénéficiaires, cette initiative permet de créer du lien social et de lutter contre l’isolement, un enjeu particulièrement crucial dans les régions reculées de Wallonie.