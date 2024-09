Visite du Pape François en Belgique: la neutralité de l'Etat est-elle respectée?

Cette démarche n'est pas sans susciter des critiques. Le Centre d'action laïque, notamment, s'inquiète d'une possible entorse au principe de séparation entre l'Église et l'État.

En septembre 2023, le Roi Philippe et la Reine Mathilde se sont rendus au Vatican. Lors de cette visite, le Roi a officiellement invité le Pape François à venir en Belgique.

Le fait que le Pape s'adresse à la nation implique la présence des plus hauts représentants belges, y compris le gouvernement. Selon le Centre d'action laïque, cela pourrait être perçu comme une violation du principe de neutralité de l'État belge.

Les avis sont partagés. D'un côté, certains estiment que la séparation entre l'Église et l'État est mise en cause, tandis que d'autres rappellent que le Pape, en plus d'être le chef de l'Église catholique, est également chef de l'État du Vatican.

Les autorités belges insistent sur le respect du protocole et soulignent que le Pape sera traité comme tout autre chef d'État ou de culte. À cet égard, certains membres du gouvernement rappellent que le Dalaï-Lama, autre figure spirituelle de premier plan, avait lui aussi été reçu par les autorités belges en 2016, lorsqu'il avait rencontré le président du Sénat.