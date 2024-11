Voici les communes les plus riches et les plus pauvres de Belgique

Parmi les dix communes les plus riches, six se situent en province de Luxembourg, à savoir Attert (42.211 euros), Messancy (37.226 euros), Etalle (34.978 euros), Saint-Léger (34.924 euros), Arlon (34.822 euros) et Habay (34.120 euros). Trois communes se trouvent en Brabant flamand : Kraainem (36.531 euros), Tervuren (34.814 euros) et Wezembeek-Oppem (34.702 euros). Enfin, Woluwe-Saint-Pierre (34.690 euros), en Région bruxelloise, complète le classement.

En 2022, Attert, en province du Luxembourg, était la commune la plus riche de Belgique avec un revenu médian net de 42.211 euros, selon les données de l'office statistique belge Statbel. Saint-Josse-ten-Noode, à Bruxelles, affichait quant à elle le revenu médian le plus bas, à 19.288 euros. Les deux localités occupaient déjà ces mêmes positions en 2020 et 2021.

Dix communes les plus pauvres

À l'opposé, six des dix communes aux revenus les plus modestes se situent en Région bruxelloise : Saint-Josse-ten-Noode (19.288 euros), Molenbeek-Saint-Jean (19.739 euros), Anderlecht (20.512 euros), Koekelberg (21.141 euros), Schaerbeek (21.726 euros) et Bruxelles-ville (21.862 euros). Deux communes se trouvent en Wallonie, plus précisément dans le Hainaut : Farciennes (21.279 euros) et Charleroi (21.610 euros).

Sur le plan du risque de pauvreté, les taux les plus faibles sont recensés exclusivement en Flandre, avec Holsbeek et Zemst en tête (3,4% chacune), suivies de près par Boutersem (3,6%), De Pinte (3,7%) et Herne (3,8%). À l'inverse, c'est en Région bruxelloise que le risque de pauvreté est le plus présent : Saint-Josse-ten-Noode (34%) devance Molenbeek-Saint-Jean (31,5%), Anderlecht (28,2%), Schaerbeek (26,8%) et Koekelberg (26,7%). Ces données, basées sur le revenu disponible équivalent administratif, prennent en compte l'ensemble des revenus imposables et non imposables, notamment les revenus professionnels, les allocations sociales, les pensions et les revenus du capital.