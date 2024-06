Voici l'infraction la plus courante chez les pompes funèbres: "70% des entreprises étaient en manquement"

Le secteur des pompes funèbres compte plus de 950 entreprises. 30 % d’entre elles ont été contrôlées et parmi l’infraction qui revient le plus souvent : la mauvaise indication des prix. Que ce soit pour un cercueil ou une pierre tombale, une indication qui est pourtant obligatoire. "On a été contrôlé nous-même. Dans notre magasin, sur chaque article, est affiché le prix, comme dans tous les magasins. C'est la loi", indique Denis Fontaine, entrepreneur de pompes funèbres.

Il arrive donc que les proches endeuillés qui se trouvent souvent dans un état émotionnel difficile doivent payer des sommes considérables. "Il est primordial de bien tout expliquer et de savoir si elles ont vraiment besoin de quelque chose. C'est important à faire lorsque les personnes sont dans un état psychologique difficile", poursuit Denis Fontaine.

Des paiements en espèces trop importants

Autre infraction : 7 % de ces entreprises ont accepté des paiements en espèces de plus de 3.000 euros. "En ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et l'interdiction de payer des montants supérieurs à 3 000 euros en espèce, c'est interdit", précise Étienne Mignolet Porte-parole du SPF Économie.

Une transaction interdite. Lors de la signature d’un bon de commande, il est important d’obtenir un maximum d’informations. "Obtenir un devis le plus complet possible sur les services proposés et les produits vendus. Comme cela, on a un prix précis et il n'y a pas de surprises", poursuit le SPF Économie.