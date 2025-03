Vous avez été victime de problème avec Proximus? "On n'est pas parfait", s'excuse le directeur général

Guillaume Boutin est le "grand patron" de Proximus, l'une des entreprises de télécom belges. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, Proximus, ce sont cinq millions de clients mobile, 2,3 millions de clients Internet et 1,7 millions de clients à la télévision... et quelque 7 milliards de chiffre d'affaires.

Actuellement, l'entreprise est en train d'étendre son réseau de fibre optique, sorte de câblage pour avoir un réseau ultra-rapide. "On va dépenser 6 milliards en 10 ans, donc c'est colossal", explique Guillaume Boutin en plateau. "C'est crucial, c'est l'avenir. Sans fibre optique, on ne pourra pas être capable de répondre aux besoins en connectivité des entreprises et des citoyens belges. Il faut le faire".