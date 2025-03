Vous désirez acquérir une seconde résidence? Voici le pays où les Belges achètent le plus

Depuis plusieurs années, les Belges qui possèdent des biens immobiliers à l'étranger doivent les déclarer au fisc.

Pendant des années, la France (70.398 Belges y possèdent des biens) a occupé la première place, mais l'Espagne (70.620), éternelle deuxième, a à présent détrôné sa voisine.

À distance respectable, on trouve ensuite l'Italie (29.329), les Pays-Bas (14.101), le Portugal (9.795) et la Grèce (5.906), suivis de quelques exceptions comme l'Inde (1.110), les États-Unis (1.048) et la Bulgarie (821).