Vous voulez faire construire ou rénover votre maison: où en sont les prix des matériaux?

La question de ce mardi risque bien d'intéresser tous ceux qui font des travaux de rénovation ou qui font construire. Jean-François, via notre bouton orange Alertez-Nous, affirme que les prix de l'énergie ont baissé depuis la crise. Mais il se demande ce qu'il en est des matériaux de construction. Depuis 2020, on constate que le prix des matériaux a subi une hausse à hauteur de 35 %.

Depuis décembre 2022, on peut notamment observer que l'acier a baissé de 7 %, alors que la pierre et le sable ont augmenté de 7 % (entre 2020 et 2023, l'augmentation était à 53%).

Parmi les matériaux qui restent tout particulièrement coûteux, on retrouve le ciment et le béton. C'est notamment lié à leur production. Wouter Thierie, économiste chez ING, explique à ce propos : "Le coût des autres matières essentielles à la production, comme le sable, la pierre, l'argile, ont augmenté d'un quart en deux ans. Et ces coûts pèsent beaucoup plus lourd que ceux de l'énergie dans le coût total de production".

Concernant le bois et le plastique, les deux ont baissé depuis décembre 2022.