Des produits Casa en vente en ligne à des prix fous? Ne vous faites pas avoir par cette arnaque

Attention à cette arnaque sur les réseaux sociaux. Des publicités vous proposent des produits déstockés des magasins Casa, qui ont fait faillite récemment, avec des prix défiant toute concurrence. Parfois jusqu'à moins de 90 %. Les curateurs confirment qu'il s'agit d'une escroquerie. Testachats réclame plus de contrôle.

Nathalie est sur son compte Instagram hier soir lorsqu'elle voit passer, dans ses Story, une publicité pour un déstockage des magasins Casa. Un site bien fait : même logo, même produit et des prix très intéressants. "Ce qui est très chouette, c'est qu'il y a un lot d'assiettes, un service de table 24 pièces et pour pas cher du tout puisque le prix est de 22,28 euros à la place quand même de 222 euros", s'étonne-t-elle.

Ils ont alors accès à un public de consommateurs très large. "Il faut quand même rappeler que ce sont 7 millions d'utilisateurs Facebook en Belgique, que ce sont 5 millions grosso-modo sur Instagram", précise Xavier Degraux, formateur et consultant en réseaux sociaux.

En regardant de plus près, le site présente plusieurs fautes d'orthographe, utilise plusieurs langues ou encore des liens qui ne fonctionnent pas. Les arnaqueurs créent ce site puis financent un espace publicitaire.

Instagram et Facebook utilisent des intelligences artificielles. Des contrôleurs humains passent à l'action seulement si les internautes signalent un problème. Testachats réclame plus de contrôle de la part des réseaux sociaux. "C'est des dossiers sur lesquels nous sommes en train de travailler parce que nous recevons vraiment de très nombreuses plaintes de personnes qui voient des annonces sur des grandes plateformes et qui ensuite se font arnaquer", explique la porte-parole Julie Frère.

Les publicités sont d'ailleurs toujours plus nombreuses, rien que sur Instagram, vous tombez sur 44 pubs chaque heure en moyenne.