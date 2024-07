De gros embarras de circulation autour du carrefour Léonard la semaine prochaine: voici ce qui vous attend

La petite ceinture permet aux automobilistes venant de Zaventem de rejoindre Namur, Waterloo ou Auderghem. À partir du 8 juillet, début des vacances scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles, le tunnel de la petite ceinture sous le carrefour Léonard sera fermé jusqu'à la mi-septembre. Durant cette période, seule une voie de circulation sera accessible en surface en direction de Waterloo. L'Agence flamande des routes et du trafic anticipe des "retards importants" sur la petite ceinture, pouvant atteindre 30 à 45 minutes aux heures de pointe.

L'Agence flamande des routes et du trafic appelle les automobilistes à éviter le secteur autant que possible. Des temps de parcours rallongés sont à prévoir tout au long de l'été.

De plus, du 8 au 12 juillet, une seule voie sera ouverte à la circulation en provenance de Zaventem. "L'Agence flamande des routes et du trafic recommande donc d'éviter autant que possible la petite ceinture durant cette période", indique-t-elle dans un communiqué. À partir du 13 juillet, deux voies seront à nouveau disponibles sur la petite ceinture depuis Zaventem.

Les tunnels sous le carrefour Léonard, datant des années 1970 et 1980, font l'objet d'une rénovation complète jusqu'au début de l'année 2025, ce qui permettra de les maintenir en service pour une trentaine d'années supplémentaires.