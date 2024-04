Le niveau des océans est largement monté ces dernières années: que risque-t-on si ce phénomène perdure?

On parle souvent de la montée des eaux, liée au réchauffement climatique. C'est, en effet, un phénomène qui prend de l'ampleur ces dernières années. D'après la NASA, le niveau moyen des océans dans le monde est monté de 8 millimètres entre 2022 et 2023, un bond important par rapport aux autres années. En 30 ans, il a déjà grimpé de plus de 9 centimètres.

Le littoral belge comme on le connaît aujourd'hui risque de bien changer dans les prochaines années. "Il pourrait y avoir des inondations, mais aussi lors de tempêtes : l'eau de mer peut rentrer plus loin vers l'intérieur et causer des inondations", note Frank Pattyn, glaciologue à l'ULB.

Au début des années 90, le niveau moyen des océans augmentait chaque année d’un peu moins de 2 millimètres. Ce rythme est aujourd’hui deux fois plus élevé : plus de 4 mm en moyenne par an avec un pic, l’an dernier, à près de 8 millimètres.