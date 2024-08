Nager dans les eaux du sud de l'Europe va devenir de plus en plus risqué: voici pourquoi

La nage dans le sud de l'Europe sera plus risquée en raison d'un parasite tropical. Voici ce qu'il en est.

Le risque de schistosomiase, une maladie tropicale, augmentera fortement au cours du siècle en raison de l'émergence d'un ver plat parasite, ressort-il mardi d'une nouvelle étude de la KU Leuven. La cause principale est le dérèglement climatique, étant donné qu'il permet aux escargots d'eau douce, qui transmettent le parasite, de survivre dans plusieurs pays du sud de l'Europe.

La schistosomiase est une maladie tropicale provoquée par des vers plats parasites et transmise par des escargots d'eau douce (dont le Bulinus truncatus). Il s'agit de la maladie infectieuse qui se répand le plus vite après la malaria avec plus de 200 millions de contaminations chaque année.