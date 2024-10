Sur le podium: la Belgique parmi les meilleurs élèves en termes de recyclage des emballages plastiques en Europe

Les moins bons élèves sont Malte, qui n'a recyclé que 16% des emballages plastiques, le Danemark (23%) ainsi que la France et l'Autriche (25% chacune).

Ces emballages étaient constitués à 41% de papier et de carton, à 19% de plastique, 16% de bois et 5% de métal. Une moyenne de 36,1 kilos d'emballages plastiques ont été produits par habitant dans l'UE en 2021, dont 14,7 kilos ont été recyclés. Le taux de recyclage des emballages plastiques atteint dès lors 41% dans l'UE, ce qui démontre une légère amélioration par rapport à 2012 où il s'établissait à 38% et ce, alors que la quantité d'emballages a augmenté.

La Belgique fait mieux que la moyenne européenne, avec un taux de recyclage de 54%. Seule la Slovaquie fait mieux, avec un taux de 60%. L'Allemagne et la Slovénie complètent le podium avec chacune un taux de 51%.