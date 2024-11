Un premier traité pour baisser la production de plastique peut-il voir le jour? Les négociations de la dernière chance ont débuté en Corée du Sud

Deux camps s’opposent néanmoins. D’un côté, des acteurs comme l’Union européenne militent pour des mesures fortes, visant à limiter non seulement la gestion des déchets mais aussi la production de plastique. De l’autre, des pays comme la Russie et l’Arabie saoudite, gros producteurs de pétrole, refusent de toucher à cette production et préfèrent se concentrer uniquement sur la gestion des déchets.

Depuis hier/lundi, et pour toute la semaine, la Corée du Sud accueille la cinquième réunion internationale sur la pollution plastique, réunissant 178 pays. L’objectif de ce sommet est ambitieux : parvenir à la signature d’un traité pour réduire la production de plastique.

L’urgence d’agir ne fait pourtant aucun doute : la pollution plastique est aujourd’hui partout. Dans l’environnement, on en retrouve jusque dans les nuages et dans les zones les plus profondes des océans.

Dans notre corps, des microplastiques sont détectés dans les poumons, les intestins, et même le cœur, avec des conséquences préoccupantes sur la santé. Ils affaiblissent le système immunitaire et respiratoire, augmentent les risques de cancer et provoquent une baisse de la fertilité.

Par ailleurs, la production de plastique a un impact direct sur le climat. Elle représente 3 % des émissions mondiales de carbone. En 2019, 460 millions de tonnes de plastique ont été produites, et ce chiffre pourrait encore doubler d’ici 2040 si rien n’est fait.