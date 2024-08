Un village au patrimoine religieux: Celles, un lieu féerique et hors du temps

Partager:

Notre série "Arrêts sur Villages" vous emmène aujourd'hui à Celles, en province de Namur. Ce petit village, d'environ 350 habitants, a une riche histoire, avec notamment sa collégiale Saint-Hadelin et son imposant château, qui rappelle celui du film "La Belle au bois dormant".

Si un jour vous décidez de vous rendre à Celles, les habitants risquent bien de vous parler d'un monument en particulier : la collégiale Saint-Hadelin. "C'est vraiment le monument le plus imposant et qu'il ne faut pas rater", explique une habitante. Étant donné que tout le monde ne parle que de ce fameux Saint-Hadelin dans le village, une question se pose donc : mais qui était-il ? Il s'agit d'un moine français qui a fondé le village en 669. À l'époque, il vivait dans une petite habitation que l'on appelait une cella au Moyen Âge, et qui a ensuite donné le nom de Celles. Au 11e siècle, une collégiale portant son nom sera bâtie.

Il faut savoir que cette collégiale est l'une des plus vieilles églises romanes de Belgique. À l'intérieur, on y retrouve même les plus anciennes stalles du pays, ces sièges en bois où les moines s'installaient. À lire aussi "Le centre névralgique du cyclisme": La Gleize, repère des sportifs et des promeneurs À côté de son imposante collégiale, Celles est un village qui a également ses propres spécialités. Parmi elles, on retrouve notamment le chausson Cellois, une sorte de pain-saucisse, et la cuvée Saint-Adelin. Enfin, il est difficile de quitter Celles sans avoir visité l'imposant château féodal de Vêves. Situé à 2 km du village, cet édifice a été bâti au 13e siècle et porte un nom bien particulier : le château de la Belle au Bois-Dormant.

Tamara Sanpo, coordinatrice du château, explique la raison de ce surnom. "C'est un château féerique, et donc il est évidemment tiré vers le ciel. Ici, on essaie que les enfants, les grands-parents et les parents vivent l'histoire avec nous. C'est pour cela que nous sommes tous costumés et que nous jouons le rôle d'animateurs". À lire aussi Arrêts sur Villages: Limbourg, terre d'histoire et de patrimoine Autre particularité : une partie du château est toujours habitée. "C'est un château qui appartient à la même famille depuis le XIIIe siècle. C'est donc un château de famille, très bien entretenu. La famille vient ici très régulièrement", rajoute Tamara Sanpo. Chaque année, le château de Vêves attire 30 000 visiteurs. Et bien qu'il soit situé au milieu de "nulle part", il dominait une importante route commerciale au Moyen Âge.