"Le centre névralgique du cyclisme": La Gleize, repère des sportifs et des promeneurs

Que faire à La Gleize, un village situé en plein cœur de la province de Liège ? Pour ses habitants, les réponses sont unanimes : "De magnifiques balades balisées et boire une bonne bière !" En effet, grâce à ses routes sinueuses et à ses paysages bucoliques, La Gleize est devenue incontournable pour les sportifs. "Beaucoup de professionnels s'entraînent ici," précisent Philippe et Roland, deux passionnés d'histoire originaires de La Gleize, où ils ont toujours vécu. Premier arrêt, la brasserie du village. Là-bas, des vareuses de Remco Evenepoel sont exposées. Avant lui, un certain Eddy Merckx, vainqueur d'une course junior en 1962, y avait aussi laissé sa marque.

Ce village d'à peine 120 habitants est niché dans les hauteurs de Stoumont. Mais La Gleize, ce n'est pas que le cyclisme. C'est aussi une terre de fermiers et de producteurs de lait et de beurre, depuis ses origines. Ces racines ont donné naissance à une confrérie dont font partie Philippe et Roland. Elle se nomme "Magneû d'Makêye," en référence au fameux fromage blanc.