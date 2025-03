Info trafic: 3 véhicules impliqués dans un accident à Battice, manœuvre de désincarcération en cours

Les pompiers de la zone de secours Vesdre - Hoëgne et Plateau (VHP) sont en intervention dans l’échangeur de Battice au niveau de la bretelle venant de Liège vers Verviers pour un accident impliquant 3 voitures.

On vient de nous signaler un accident sur la E42 à hauteur de Chaineux en direction de Saint-Vith. La bande gauche est obstruée. Des files se forment.

Et puis à Fallais, dans la région de Braives, la Nationale 64 est toujours fermée dans les deux sens pour un accident.

A Liège, 10 minutes entre Wandre et Jupille vers Liège.

Sur le ring intérieur de Bruxelles, 10 min entre Expo et Vilvorde.

10 min de ralentissements sur la E429 vers Bruxelles entre Tubize et la chaussée de Nivelles...

07h29

Sur l'E411, prudence - pour deux raisons :

Tout d'abord ce véhicule en panne à hauteur de Saint-Germain, à Eghezée, en direction du Luxembourg. La bande de gauche est obstruée. La police prévient : la situation est dangereuse !

Et puis à hauteur de Daussoulx, dans la même direction : la bande de droite est obstruée à cause d'un objet encombrant : un gros morceau de plastique, apparemment ! On constate un gros ralentissement...