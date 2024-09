Info trafic: déjà des files sur vos routes en ce jour de manifestation nationale

Quelques files inhabituelles sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Louvranges et l'Aire de Bièrges vers Bruxelles (+10 min)

On signale également un accident impliquant un poids lourd sur l'E429 Bruxelles-Tournai-Lille à hauteur de Melles en bande de gauche en direction de la Tournai.

On signale une perte de chargement sur l'E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteur de Nimy en direction de Bruxelles. Il s'agirait en fait de 6 tonnes de pommes de terre obstruant deux bandes de circulation. Cela provoque pour l'instant 45 minutes de files entre Jemappes et Nimy-Maisières vers Bruxelles.

07h30

Des pertes de temps à signaler

Un accident s'st produit sur la E25 Liège-Bastogne-Neufchâteau à hauteur de Sprimont en bande de gauche en direction du Luxembourg.

L'accident sur la E40 à hauteur de Grand-Bigard a été dégagé vers la Capitale. Les files restent conséquentes : 30 minutes entre Alost et Grand-Bigard.

15 minutes à ajouter :

-sur le ring intérieur entre Haut-Ittre et Huizingen et entre Expo et Machelen.

-sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen

-sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard.