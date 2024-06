Info trafic: quel est l'état des routes en ce début de semaine?

07h10

Les files habituelles s'installent

L'accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Wemmel a été rapidement dégagé.

Les files habituelles sont présentes sur ce ring intérieur ente Zellik et Jette (+3 min) puis entre Strombeek-Bever et Machelen vers Waterloo (+10 min) et enfin également 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

Dans l'autre sens, en extérieur, un peu moins de 10 minutes entre Grimbergen et Jette vers Grand-Bigard. Début des files sur la E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard (+6 min) et dans les travaux débutant à Daussoulx entre l'Aire d'Ostin et celle d'Aische-en-Refail (+6 min).

Vous ralentissez aussi 10 minutes sur la E429 Tournai-Bruxelles au niveau de Bierghes en direction de la Capitale.