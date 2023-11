Aux Galapagos, les tortues géantes continuent d'avaler du plastique

Des tortues géantes des Galapagos, en danger d'extinction, continuent à avaler du plastique et d'autres déchets d'origine humaine malgré l'interdiction des objets en plastique jetable dans l'archipel équatorien depuis 2015, selon une étude publiée mercredi.

Selon cette étude de la Fondation Charles Darwin (FCD), qui se consacre à la recherche scientifique et aux efforts de conservation aux Galapagos, les tortues de l'espèce Chelonoidis porteri "ingèrent du plastique dans et autour des zones urbaines" sur l'île de Santa Cruz, la plus peuplée (15.000 hab.) de l'archipel de l'océan Pacifique.