Chili: Un avocat et son chien promeuvent, en courant, la collecte des déchets

"Plogging" est une combinaison de "plocka", ramasser en suédois, et de "jogging", courir en anglais.

Pratiqué au-delà de la Suède dans de nombreuses régions du monde, M. Chiang et Sam se présentent comme les pionniers du plogging au Chili, mauvais élève du recyclage en Amérique latine, selon la Commission économique de l'Onu (CEPALC), avec 3,1% de déchets non dangereux recyclés, en dessous de la moyenne régionale (4,4%).

Cela fait deux ans que cet avocat de 38 ans son border collie noir et blanc tient un registre qu'il partage sur ses réseaux sociaux : en 110 semaines, il a parcouru 4.126 km à pied et collecté 19.071 bouteilles et 8.512 canettes.

"Le quotidien, comme la promenade du chien, et l'action individuelle peuvent changer la donne" et "avoir un impact sur la protection de l'environnement", affirme-t-il.