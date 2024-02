En Australie, du risque d'extinction au "paradis" des crocodiles

Avant que le gouvernement australien ne commence à protéger les crocodiles marins dans les années 1970, 98% de la population sauvage avait disparu du Territoire du Nord, en raison de la demande pour le cuir et de l'abattage.

Aujourd'hui, les autorités estiment à plus de 100.000 le nombre de crocodiles, pouvant mesurer jusqu'à six mètres de long et peser jusqu'à une tonne, qui chassent le long des côtes, des rivières et des zones humides de l'extrême nord du pays continent.

"Cela a été une franche réussite", souligne à l'AFP Grahame Webb.