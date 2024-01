Le Centre de soins pour la faune sauvage obligé d'arrêter l'accueil d'animaux domestiques

Concrètement, le centre ne prendra plus en charge les lapins, perruches, canaris et autres animaux domestiques, ni les oies et canards issus de races domestiques ou les nouveaux animaux de compagnie tels que les tortues, serpents, etc. Les pigeons domestiques ne seront plus acceptés non plus. La LRBPO précise que des alternatives existent pour la prise en charge de ces animaux.

Le Centre de soin s'évertue depuis 30 ans à soigner les animaux sauvages en danger avant de les relâcher dans leur espace naturel. Au fil des années, sa mission s'est également orientée vers les animaux domestiques (autres que les chiens et les chats) en raison d'un manque de structures d'accueil en Région Bruxelloise.