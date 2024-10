Le pinson des arbres, l'espèce la plus observée durant l'EuroBirdwatch

Le pinson des arbres est l'espèce qui a été la plus souvent observée samedi durant la journée de comptage des oiseaux migrateurs, a rapporté mardi l'association flamande Natuurpunt, coorganisatrice de l'événement avec son pendant francophone Natagora.

Ce nombre élevé s'explique principalement par les conditions météorologiques du jour et n'a rien à voir avec un phénomène écologique ou climatique plus large, a expliqué Bastiaan De Ketelaere de Natuurpunt.

À l'occasion de l'EuroBirdwatch, les amateurs et amatrices d'ornithologie ont recensé près de 160.000 oiseaux migrateurs de 147 espèces différentes, un nombre plus élevé que les années précédentes, selon l'association flamande.

Le pinson des arbres, une espèce de petits passereaux, a été recensé 34.220 fois. Il s'agit de l'espèce d'oiseaux migrateurs qui a été la plus observée durant cette journée. Arrivent ensuite le pigeon ramier et l'étourneau sansonnet. Le nombre d'alouettes des champs et de grives musiciennes aperçues est lui aussi frappant, selon l'association flamande.

Le comptage des oiseaux migrateurs a été réalisé grâce à 91 stations de comptage, dont 70 se situent en Flandre et à Bruxelles. "Cette année, nous avons eu un nombre record de stations de comptage", s'est réjoui M. De Ketelaere. Au total, 352 compteurs ont par ailleurs enregistré chaque oiseau de passage.

Chaque année, des millions d'oiseaux migrent vers leurs aires d'hivernage. Le phénomène est étroitement surveillé par les passionnés et passionnées d'oiseaux. Un deuxième comptage aura lieu le dimanche 20 octobre pour bénéficier d'une meilleure vue d'ensemble des espèces d'oiseaux migrateurs sur notre territoire.

En janvier, Natuurpunt organisera un week-end de comptage consacré aux oiseaux de jardin.