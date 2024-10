Les chats d'un refuge animalier de Bruges en quarantaine en raison d'un virus

Selon l'organisme brugeois, il s'agirait d'un parvovirus très contagieux, qui aurait peut-être muté. Dans la plupart des cas, les chats infectés finissent par en mourir. Animal Welfare Flandres confirme qu'il y a une infection à la Croix Bleue de Bruges, mais ne peut confirmer pour l'instant qu'il s'agit effectivement du parvovirus.

Le refuge a pris plusieurs mesures. Ainsi, aucun nouveau chat ne pourra être accueilli ou adopté pendant un mois. Les personnes qui ont visité le refuge et qui ont des chats sont invitées, une fois rentrées chez elles, à se désinfecter les mains et à laver leurs chaussures et leurs vêtements à 60 degrés, dans une pièce à laquelle les chats n'ont pas accès. Il leur est également conseillé de prendre une douche et de se laver les cheveux.