Les choupissons, les bébés hérissons, sont en danger: voici le réflexe à adopter si vous en croisez un dans votre jardin

C'est dans une salle de soins adaptée que les choupissons, les bébés hérissons, reprennent des forces. "Les peser, les réchauffer et les réhydrater: ce sont vraiment les soins de base. Quand on peut faire un pli avec la peau, c'est le signe de la déshydratation", explique Corinne Dandoie, soigneuse bénévole.

Jules connaît le centre de revalidation pour animaux comme sa poche : c'est déjà la troisième fois qu'il vient apporter un hérisson. Hier soir, le chien aboyait et on a trouvé un hérisson au milieu de la pelouse. Comme il faisait beau; je me suis dit qu'il n'avait pas su verner et c'est comme ça que je suis venu l'emmener aujourd'hui", explique-t-il.

Cent hérissons ont rejoint le centre depuis le début du mois. En novembre l'année dernière, il n'était que 40. Une hausse qui s'explique notamment par le dérèglement climatique. "Les jeunes choupissons vont naître de plus en plus tard au cours de l'année. Jusqu'à septembre, voire fin octobre, on a encore des jeunes qui naissent. Au moment de l'hibernation, la mère va laisser les petits à elle-même pour entrer naturellement dans ce cycle qui va durer tout l'hiver", détaille Eulalie Jazienicki, responsable marketing et communication pour le centre "Creaves".

Leur mère partie hiberner, les choupissons se retrouvent livrés à eux-mêmes, mais ils sont encore bien trop fragiles pour se défendre. Si vous les voyez dans vos jardins, voilà le beau réflexe à adopter : "Si vous mettez votre poing à côté et que l'hérisson fait la taille du poing, voire même plus petit, c'est sûr et certain qu'il est en sous-poids et qu'il faut le prendre en charge", note Eulalie Jazienicki.

Les hérissons sont relâchés dans la nature au début du printemps lorsqu'ils ont atteint leur taille adulte.