Faire patrouiller des policiers la nuit pour protéger les hérissons, "c'est scandaleux": "Il y a des priorités"

La ministre wallonne et bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, était notre invitée ce jeudi. Au micro de Martin Buxant, elle a réagi à une proposition du bourgmestre d'Enghien. Ce dernier veut faire patrouiller les policiers la nuit pour vérifier que les tondeuses électriques ne fonctionnent pas et ainsi, protéger les hérissons.

Pour elle, c'est tout bonnement "scandaleux": "Les Ecolos ne se rendent pas compte des priorités des citoyens (…) il faut que les policiers soient au service de la population pour la sécuriser et vraiment être à disposition. On se rend compte aussi que la police de proximité, malheureusement, s'écarte de plus en plus du citoyen. Et donc, il faut vraiment renforcer cette proximité."