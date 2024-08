Manifestation à l'ambassade du Danemark à Bruxelles pour la libération de Paul Watson

Les manifestants exigent la libération immédiate de M. Watson et souhaitent empêcher son extradition vers le Japon. "Le capitaine Paul Watson doit être libéré immédiatement et le Danemark doit refuser son extradition vers le Japon. Si cela échoue, il risque au moins 15 ans de prison", selon l'organisateur Vincent Delhauteur. "D'autres pays européens, comme la France, devraient exercer une pression supplémentaire sur le Danemark. Le Danemark n'a aucune raison de détenir Watson. Il n'a rien fait de mal, il n'a fait que protéger les baleines".

M. Watson est le fondateur et le président de la Sea Shepherd Conservation Society, une ONG qui vise à protéger les animaux marins et leur habitat dans les océans. L'organisation est connue pour ses actions directes et n'hésite pas à affronter les baleiniers en haute mer.