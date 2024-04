Naissance d'un deuxième pygargue à queue blanche dans la réserve du Blankaart

La famille "pygargue à queue blanche" s'est agrandie au sein de la réserve naturelle du Blankaart en Flandre occidentale, rapporte l'association environnementale Natuurpunt. Un premier oeuf avait éclos la semaine dernière et un deuxième oisillon a montré le bout de son bec, ce mardi, à quelques jours d'intervalle. Les deux petits ont été baptisés Gloria et Guido.

Un couple de pygargues (également appelés "aigles de mer"), Betty et Paul, avait trouvé refuge au printemps dernier dans la réserve naturelle située près de Dixmude. On s'attendait à ce que les oiseaux s'envolent rapidement, mais ils étaient restés et avaient même fini par y installer un nid douillet.

En ce moment, il est encore trop tôt pour les apercevoir, mais les petits pygargues sont couverts d'un duvet gris, les premières plumes n'apparaissant qu'à l'âge de quatre à cinq semaines. Ils pèsent environ 100 à 150 grammes à l'éclosion. Cependant, ces oiseaux sont très voraces et croissent rapidement, si bien qu'ils devraient prendre leur envol au bout de 10 à 13 semaines.