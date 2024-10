A Paris, cohabiter avec les corneilles, un animal "mal-aimé"

Partager:

FRANCOIS GUILLOT Apeurées, une dizaine de corneilles tournoient dans une cage installée au jardin des Plantes, à Paris, et croassent de mécontentement à l'approche de Frédéric Jiguet, ornithologue au Museum d'Histoire Naturelle, dans une scène aux allures hitchockiennes. Le chercheur capture les corneilles depuis 2015 grâce à sa cage de 2 mètres sur 4 installée au cœur du jardin des Plantes afin "d'étudier leurs mouvements et leur survie, elles qui sont plusieurs milliers à Paris", explique-t-il, les mains marquées par des coups de becs et de griffes de corvidés agités.

Avant de les relâcher, il les équipe d'une petite bague de couleur numérotée ou d'une balise GPS. Depuis 2015, Frédéric Jiguet a bagué près de 1.400 oiseaux. La plupart d'entre eux évoluent dans l'Est parisien. En 2020, il obtient les subventions pour l'achat de petits GPS, permettant d'équiper 94 corneilles depuis. Le projet est aujourd'hui financé par la mairie de Paris et le ministère de l'Ecologie. "Cette année, un oiseau est allé jusqu'en Belgique et est revenu à Paris une semaine plus tard. Elles peuvent parcourir plus de 100 km en 24 heures", explique l'ornithologue, auteur de "Vivent les corneilles".

Ces charognards au plumage sombre ressemblent aux corbeaux, mais sont plus petits et disposent d'un bec moins courbé. Les corneilles sont sociales et présentes en ville, tandis que les corbeaux vivent en solitaire et peuplent davantage les zones rurales. Sur le site internet participatif corneilles-paris.fr, les Parisiens peuvent signaler la localisation d'une corneille en repérant le numéro de la bague attachée à sa patte, et ainsi compléter les données répertoriées par le scientifique. Le site compte une quinzaine d'observateurs réguliers. - Moins de poubelles, moins de corneilles - Le programme commence en 2015, lorsque Frédéric Jiguet est contacté par la mairie de Paris au sujet de corneilles pilleuses de poubelles.