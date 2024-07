Quatre moutons sont morts de la fièvre Catarrhale dans le Limbourg

Quatre moutons sont morts de la fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) dans le Limbourg et une trentaine d'autres sont actuellement en quarantaine, écrit samedi Het Belang van Limburg.

La fièvre catarrhale est une maladie virale transmise par de petits insectes. Elle touche de nombreux ruminants et peut s'avérer mortelle pour les ovins, comme les moutons, ainsi que pour les veaux. Une recrudescence des cas est observée aux Pays-Bas.

"L'homme n'est pas sensible à l'infection par le virus de la fièvre catarrhale", précise Sciensano. "Cette maladie ne présente pas de danger immédiat, mais elle a des conséquences économiques importantes, notamment en termes d'exportation et de mouvements intracommunautaires d'animaux vivants et de produits animaux", la fièvre catarrhale étant une maladie à déclaration obligatoire.

Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.