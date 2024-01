Record de fréquentation à Pairi Daiza qui persévère dans la préservation des espèces

Ce succès de fréquentation grandissant, comme les dons et legs de plus en plus nombreux réalisés au profit de la Pairi Daiza Foundation, ont permis de multiplier encore, en 2023, les projets de sauvegarde et de conservation de la faune et de la flore, souligne le communiqué. En 2023, 22 projets ont ainsi pu être soutenus.

Le Refuge de la Fondation a accueilli l'an dernier près de 700 reptiles ou amphibiens abandonnés ou saisis.