Tunisie: un centre unique au Maghreb pour les tortues en danger

Il y a plus d'un mois, elle s'était prise dans des filets de pêche avant d'être emmenée au "Centre de premiers soins des tortues marines" de Sfax (centre-est), membre du programme européen "Life Med Turtles", l'un des deux de ce type en Tunisie avec celui de Monastir (est).

Rose s'élance vers le large dans l'est de la Tunisie. Cette tortue d'une vingtaine d'années vient de quitter un lieu unique au Maghreb qui offre une seconde chance à son espèce, menacée par la surpêche, la pollution et le changement climatique.

En Afrique du Nord, ce sont les seuls établissements de soins pour la tortue Caouanne, ou Caretta Caretta de son nom scientifique, l'espèce la plus répandue en Méditerranée et l'une des plus à risque.

Outre les soins aux tortues blessées qui, comme Rose, peuvent y rester un mois ou plus, le Centre suit, avec des balises, leurs mouvements migratoires, et s'efforce de sensibiliser les populations locales du Golfe de Gabès, dépendantes de la pêche.

"Avant, nous étions ignorants. Les gens mangeaient (les tortues), les utilisaient pour la sorcellerie ou comme médicament. Aujourd'hui, grâce à la sensibilisation des pêcheurs, elle a plus de chances de survivre et de protéger notre écosystème", explique Hamadi Dahech, un pêcheur de 29 ans, en regardant s'éloigner du rivage sa protégée Rose qu'il a sauvée en septembre.