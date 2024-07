Un projet de production d'hydrogène vert par électrocatalyse d'urine de porc à Flobecq

Un projet de production d'hydrogène par électrocatalyse d'urine de porc, baptisé "Urgent", a débuté sa phase d'expérimentation avec une première installation d'électrocatalyse dans une ferme de Flobecq, se sont réjouis mardi la commune de Flobecq et le centre de recherche agréé "Materia Nova", qui collaborent sur cette innovation avec l'Université de Mons (UMons) notamment.

Testé en laboratoire sur des urines synthétiques, le projet passe en phase d'expérimentation et en conditions réelles à la ferme Beelprez de Flobecq. Avec 650.000 litres d'urine générés par an par l'exploitation porcine, le projet pourrait produire chaque année près de 30 tonnes d'hydrogène vert et contribuer à réduire de 20% l'empreinte carbone de l'élevage porcin.

"Urgent" (pour "URine to GrEen hydrogeN and ferTilizers") vise à mettre au point un nouveau modèle d'écosystème local, durable et rentable pour produire de l'énergie verte à partir de déchets liquides organiques collectés dans les fermes d'élevage.