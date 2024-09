Au Népal, le "cauchemar" des habitants des bidonvilles submergés

Lorsque l'eau a soudainement envahi son bidonville de Katmandou dans la nuit de vendredi à samedi, Indra Prasad Timilsina, 65 ans, n'a guère eu le temps que de sauver ce qu'il avait de plus précieux. Sa femme et ses trois vaches...

Les pluies torrentielles et exceptionnelles qui se sont déversées sur l'est et le centre du Népal ont inondé plusieurs quartiers de la capitale et causé des glissements de terrain dévastateurs.

Le dernier bilan, encore provisoire, publié lundi par les autorités fait état d'au moins 192 morts, 31 disparus et de dégâts considérables, notamment sur tout le réseau routier qui relie Katmandou au reste du petit pays himalayen.

"C'est un cauchemar", commente Indra Prasad Timilsina, qui gagne sa vie en vendant son lait à ses voisins, pour la plupart venus des villages des hautes montagnes dans l'espoir de trouver une vie meilleure dans la capitale.