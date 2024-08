Au Niger, la capitale Niamey encerclée par les eaux

Les principales voies de sortie de cette ville d'environ un million et demi d'habitants, située au sud du Sahara, ont été submergées par les eaux et le nombre de sinistrés est monté à 11.500 pour Niamey seulement, selon le dernier bilan officiel.

En moins de trois mois, les inondations ont fait 217 morts et 200 blessés dans cet immense pays désertique et plus de 350.000 sinistrés, selon les autorités militaires, arrivées au pouvoir par un coup d'Etat en juillet 2023.

"D'ici, vous apercevez mon camion et quatre autres, tous engloutis par les eaux", se désole Ali Adamou, un chauffeur interrogé par l'AFP devant un torrent de boue marronnasse à une des sorties de Niamey.

"Un mini-bus a déjà coulé et moi j'ai failli y laisser ma peau", hurle-t-il.

Pour quitter Niamey, "il faut emprunter une pirogue et espérer pouvoir poursuivre le voyage à bord de véhicules sur l'autre rive", explique Habiboulaye Abdoulaye, habitant d'un village périphérique, totalement isolé par les eaux.