Continental revoit ses prévisions à la baisse face au ralentissement du marché automobile

Continental va revoir à la baisse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année en raison de l'affaiblissement du marché automobile européen, en particulier au niveau des véhicules électriques, ressort-il des résultats publiés mercredi par le fabricant allemand de pneus et de pièces automobiles. Des milliers d'emplois ont déjà été supprimés plus tôt dans l'année en raison de ce ralentissement.

Le groupe basé à Hanovre s'attend à engranger cette année un chiffre d'affaires compris entre 40 et 42,5 milliards d'euros, en baisse par rapport à sa précédente estimation située entre 41 et 44 milliards d'euros. Continental a également indiqué que le marché européen de l'automobile connaîtra cette année un recul plus important que prévu, qui pourrait atteindre les 6 %.

Au cours du dernier trimestre, le fabricant automobile a enregistré un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros, soit une baisse de plus de 4 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a toutefois vu sa rentabilité augmenter, principalement grâce à la baisse de ses coûts due à la suppression récente de milliers d'emplois.