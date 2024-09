Il y a assez de volontaires pour redémarrer l'usine, se réjouit le porte-parole d'Audi

L'équipe du matin chez Audi Brussels prend son service à 06h00. "Il y avait assez de volontaires pour redémarrer" la mécanique, s'est réjoui M. D'hoore, sans être en mesure de donner une estimation du nombre de travailleurs s'étant portés volontaires.

Comme précédemment annoncé, le redémarrage se fait par étapes. Les ateliers de tôlerie et de peinture sont les premiers à se remettre en route, suivis mercredi par les ateliers de montage, de production des batteries et d'assemblage final. "En temps normal, on produit 12 voitures par heure, mais on ne va pas directement produire à 100%. C'est normal qu'après des semaines à l'arrêt, on recommence progressivement. Toutefois, le nombre de volontaires présents ce matin nous permet de suivre la courbe qu'on avait en tête", a souligné le porte-parole.